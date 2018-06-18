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FACUA ve irresponsable que las autopistas quebradas vuelvan a manos privadas tras socializar sus pérdidas

La asociación reclama al ministro de Fomento que garantice una eficiente gestión pública y no vuelva al bucle infinito de unas licitaciones que acaban siendo ruinosas para el Estado.

FACUA.org
España-18/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera irresponsable la pretensión del Gobierno de que las autopistas quebradas vuelvan otra vez a manos privadas tras socializar nuevamente sus pérdidas. La asociación reclama al ministro de Fomento, José Luis Ábal

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