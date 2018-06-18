FACUA ve irresponsable que las autopistas quebradas vuelvan a manos privadas tras socializar sus pérdidas
La asociación reclama al ministro de Fomento que garantice una eficiente gestión pública y no vuelva al bucle infinito de unas licitaciones que acaban siendo ruinosas para el Estado.
FACUA.org
España-18/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Inauguración enlace AP-7 en Girona oeste-Sant Gregori. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción considera irresponsable la pretensión del Gobierno de que las autopistas quebradas vuelvan otra vez a manos privadas tras socializar nuevamente sus pérdidas. La asociación reclama al ministro de Fomento, José Luis Ábal