FACUA ve positiva la conclusión del abogado de la UE sobre Uber: los conductores deben tener licencia
Maciej Szpunar indica, en su solución jurídica, que la actividad de la empresa es el transporte, y no se beneficia de la libre prestación de servicios de las empresas de la sociedad de la información.
FACUA.org
España-11/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente las conclusiones hechas públicas este jueves del abogado general de la Unión Europea, Maciej Szpunar, que recogen que la actividad de la empresa es el transporte, y por tanto tiene que disponer de las autoriza