FACUA y Aceia asesoran sobre los requisitos que deben cumplir las academias privadas de idiomas
Piden a los usuarios que desconfíen de los centros que garantizan el aprendizaje en muy poco tiempo, sin estudiar y sin esfuerzo.
FACUA.org
Andalucía-31/07/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (Aceia) advierten a los usuarios que en el aprendizaje de una lengua extranjera no existen los milagros, por lo que debe