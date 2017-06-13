FACUA y la Fiscalía recurren el archivo del caso Movistar Fusión
El juez no entró a valorar la ilegalidad de las subidas y dictaminó que la asociación debió notificar a cada uno de los 4 millones de clientes su intención de demandar a Telefónica.
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España-13/06/2017
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El juez no ha entrado a valorar la ilegalidad de la subida. | Imagen: flickr.com/sergiosf (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción y la Fiscalía han presentado sendos recursos contra el archivo de la demanda de intereses colectivos presentada por la asociación contra Telefónica de España por las subidas de tarifas de Movistar Fusión, que lanzó al m