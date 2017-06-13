Nuestras accionesFue sobreseído por inadecuación procesal

FACUA y la Fiscalía recurren el archivo del caso Movistar Fusión

El juez no entró a valorar la ilegalidad de las subidas y dictaminó que la asociación debió notificar a cada uno de los 4 millones de clientes su intención de demandar a Telefónica.

FACUA.org
España-13/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción y la Fiscalía han presentado sendos recursos contra el archivo de la demanda de intereses colectivos presentada por la asociación contra Telefónica de España por las subidas de tarifas de Movistar Fusión, que lanzó al m

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos