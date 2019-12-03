Fundación FACUA

FACUA y su Fundación reciben a representantes de la organización de consumidores chilena Conadecus

El encuentro se enmarca dentro del Programa de Transmisión de Experiencias que la organización lleva a cabo en América Latina.

FACUA.org
Internacional-03/12/2019
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FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA han recibido en sus oficinas la visita de varios miembros de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus). El encuentro ha tenido lugar en la semana del 26 de noviembre.

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