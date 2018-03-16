FACUA y su Fundación reciben la visita del presidente de la organización de consumidores chilena Odecu
El encuentro se enmarca dentro del Programa de Transmisión de Experiencias que la organización lleva a cabo en América Latina.
FACUA.org
Internacional-16/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA han recibido en sus oficinas la visita del presidente de la organización de consumidores chilena Odecu, Stefan Larenas. El encuentro ha tenido lugar en la semana del 5 al 9 de marzo.
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