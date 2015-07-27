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Finlandia introducirá a modo de prueba la renta mínima universal

Como parte de su programa de gobierno, el Ejecutivo pondrá en marcha la medida en una zona muy castigada por el paro a cambio de retirar las ayudas sociales vigentes.

FACUA.org
Europa-27/07/2015
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El Gobierno de centroderecha de Finlandia ha anunciado que, como parte de su programa de gobierno, introducirá una renta mínima universal a modo de prueba, informa la web

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