Finlandia introducirá a modo de prueba la renta mínima universal
Como parte de su programa de gobierno, el Ejecutivo pondrá en marcha la medida en una zona muy castigada por el paro a cambio de retirar las ayudas sociales vigentes.
FACUA.org
Europa-27/07/2015
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Sede del Ejecutivo finés, que ha aprobado recientemente una renta mínima a modo de prueba. | Imagen: flickr.com/jukk_a (CC BY 2.0)
El Gobierno de centroderecha de Finlandia ha anunciado que, como parte de su programa de gobierno, introducirá una renta mínima universal a modo de prueba, informa la web