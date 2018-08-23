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Ford llama a revisión a más de 50.000 vehículos en EEUU y Canadá

El motivo es un eventual fallo en el cable de recarga de algunas versiones eléctricas y una mala sujeción del cable de alimentación del motor.

Europa Press
América-23/08/2018
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La firma automovilística estadounidense Ford ha llamado a revisión más de 50.000 vehículos en el mercado norteamericano por un eventual fallo en el cable de recarga de algunas versiones eléctricas y por una mala sujeción del cable de alimentación d

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