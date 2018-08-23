Ford llama a revisión a más de 50.000 vehículos en EEUU y Canadá
El motivo es un eventual fallo en el cable de recarga de algunas versiones eléctricas y una mala sujeción del cable de alimentación del motor.
Europa Press
América-23/08/2018
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Los modelos afectados son Focus eléctrico, de entre 2011 y 2015, Fusion Energi, de entre 2012 y 2015, y C-Max Energi, de entre 2012 y 2015. | Imagen: Ford.
La firma automovilística estadounidense Ford ha llamado a revisión más de 50.000 vehículos en el mercado norteamericano por un eventual fallo en el cable de recarga de algunas versiones eléctricas y por una mala sujeción del cable de alimentación d