Foro de debate internacional sobre 'La organización consumerista en tiempos de redes sociales'
25 miembros de instituciones y organizaciones de 7 países latinoamericanos han participado en el III Foro Virtual celebrado por la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, de Chile.
FACUA.org
Internacional-19/11/2019
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La Fundación FACUA, de España, y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, de Chile, con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Consumidores (Oclac) han celebrado su III Foro Virtual bajo el título La organización consumerista en tiem