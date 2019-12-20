Francia multa a Google con 150 millones por abuso de posición dominante en el mercado publicitario
Al considerar "opacas y difíciles de entender" las reglas de su plataforma Google Ads y aplicarlas "de manera injusta y aleatoria".
Europa Press
Europa-20/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Autoridad de la Competencia de Francia ha impuesto una multa de 150 millones de euros al gigante estadounidense Google por abuso de posición dominante en el sector de publicidad en búsquedas, al considerar «opacas y difíciles de entender» las reglas de su platafor