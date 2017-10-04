Nuestras accionesAcusaba al afectado de haber manipulado el contador

Gas Natural Fenosa anula una factura de 5.140 euros tras la actuación de FACUA Madrid

La asociación advirtió a la compañía de que la ley no permite a las eléctricas manipular los contadores sin informar previamente al usuario ni facturar supuestos atrasos superiores a un año.

FACUA.org
Madrid-04/10/2017
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FACUA Madrid ha logrado que Gas Natural Fenosa anule la factura de 5.140,60 euros que le reclamaba a un usuario por una supuesta manipulación del contador de la luz de su vivienda, que el afectado negaba haber realizado.

Tras recibir el cargo, Agustín A.R. ,

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