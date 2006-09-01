Gobernación investiga si la organizadora del concierto de los Rolling ha incumplido la Ley
Las diligencias se abren tras la denuncia de FACUA Andalucía por el retraso en la devolución del importe de las entradas tras la suspensión del espectáculo previsto en El Ejido el 16 de agosto.
FACUA.org
Andalucía-01/09/2006
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La Consejería de Gobernación, a través de su Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego, ha abierto una investigación para determinar si la empresa organizadora del concierto de los Rolling Stones ha incumplido la Ley de Espectáculos