Google trabaja en Chrome para corregir un fallo que genera mayor consumo de batería en portátiles
El uso de este navegador puede consumir un 25% más de lo normal en este tipo de ordenadores.
Europa Press
España-24/07/2014
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Google está trabajando para introducir mejoras en su navegador Chrome que permitan terminar con un fallo que genera un consumo excesivo de batería en ordenadores portátiles. El error se identificó en 2010, sin embargo todavía no se ha resuelto. Se estima qu