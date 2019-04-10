Hacienda devuelve a un socio de FACUA 721 euros de una multa que le exigió pagar sin aclararle el motivo
Sólo supo de su existencia cuando recibió en su domicilio una providencia de apremio por haberse cumplido el plazo establecido para pagarla de forma voluntaria.
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Sevilla-10/04/2019
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Imagen: Europa Press
La Agencia Tributaria ha devuelto 721 euros a un socio de FACUA Sevilla de una multa que le exigió pagar sin aclararle el motivo de la misma. El afectado sólo tuvo conocimiento de la sanción tras recibir una providencia de apremio en la que le instaban a abonarla una vez cump