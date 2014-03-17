Hacienda reclama hasta 10.000 euros por la dación en pago de su casa a familias de Galicia
El Gobierno introdujo, a través de un decreto aprobado en marzo de 2013, excepciones a la tributación por la dación en pago, liberando a aquellas familias que se encuentren en el umbral de la exclusión.
FACUA.org
Galicia-17/03/2014
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La Agencia Tributaria está reclamando a las familias gallegas que se están beneficiando de la dación en pago que abonen los correspondientes impuestos al considerar que esta operación les ha generado «una ganancia patrimonial», según informa el diario <