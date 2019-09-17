Huelga en Iberia: FACUA recuerda a los afectados que tienen derecho a compensaciones
Los trabajadores de tierra de la compañía han convocado paros todos los lunes desde el próximo 30 de septiembre hasta el 18 de noviembre.
FACUA.org
España-17/09/2019
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