Iberdrola cobró 2.700 euros a un usuario de Córdoba que ni siquiera era cliente
Ha devuelto el dinero tras la actuación de FACUA. La compañía se negaba pese a reconocer que no lo tenía dado de alta como abonado.
FACUA.org
Córdoba-05/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: flickr.com/agirregabiria (CC BY-NC-ND 2.0).
Tras la reclamación de FACUA Córdoba, Iberdrola ha devuelto a un usuario casi 2.700 euros que le estuvo cobrando desde enero de 2016 pese a que nunca fue cliente de la compañía. La empresa, que reconoció que no lo tenía dado de alta como abonado, se neg&o