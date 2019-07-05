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Iberdrola cobró 2.700 euros a un usuario de Córdoba que ni siquiera era cliente

Ha devuelto el dinero tras la actuación de FACUA. La compañía se negaba pese a reconocer que no lo tenía dado de alta como abonado.

FACUA.org
Córdoba-05/07/2019
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Tras la reclamación de FACUA Córdoba, Iberdrola ha devuelto a un usuario casi 2.700 euros que le estuvo cobrando desde enero de 2016 pese a que nunca fue cliente de la compañía. La empresa, que reconoció que no lo tenía dado de alta como abonado, se neg&o

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