Iberdrola indemniza a un socio de FACUA con 350 euros tras un corte del suministro eléctrico
Se trata de una indemnización en concepto de compensación por las molestias, daños y perjuicios ocasionados por el corte de luz.
FACUA.org
España-12/01/2003
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