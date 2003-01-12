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Iberdrola indemniza a un socio de FACUA con 350 euros tras un corte del suministro eléctrico

Se trata de una indemnización en concepto de compensación por las molestias, daños y perjuicios ocasionados por el corte de luz.

FACUA.org
España-12/01/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha conseguido que la compañía eléctrica Iberdrola indemnice a un socio con 352,77 euros por los daños y perjuicios ocasionados tras un corte del suministro eléctrico sin previo aviso y que duró

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