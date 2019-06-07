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Iberdrola, Naturgy y Endesa cobraron a un usuario por el mismo servicio durante cuatro años

FACUA Castilla y León ha logrado que le devuelvan 1.160 euros. Le seguían facturando el mantenimiento de la instalación de gas pese a haber dado de baja el suministro por contratarlo con otra de las compañías.

FACUA.org
Castilla y León-07/06/2019
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Tras las acciones de FACUA Castilla y León, Iberdrola, Naturgy y Endesa han tenido que devolver un total de 1.160 euros a un usuario de la localidad vallisoletana de Medina del Campo al que estuvieron cobrando de forma simultánea por el mantenimiento de la instalación de gas

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