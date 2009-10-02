Industria distribuye paquetes informativos sobre el DNI electrónico
Incluirán un lector de DNI electrónico, un CD con el 'software' necesario para su utilización en cualquier ordenador, información sobre sus utilidades y promociones específicas.
FACUA.org
España-02/10/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), del Ministerio de Industria, Turismo y comercio, anunció este jueves la puesta en marcha de un programa de actuación para difundir las ventajas y utilidades del DNI electr&oacut