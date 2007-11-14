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Industria estudia un cambio legislativo para poder imputar costes de ahorro energético a la tarifa

Si no se opta por esta vía existe la posibilidad de cargar estos planes a los Presupuestos Generales del Estado.

FACUA.org
España-14/11/2007
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El Ministerio de Industria está estudiando realizar un cambio legislativo en la Ley del Sector Eléctrico que permita imputar costes generales de ahorro y eficiencia energética a la tarifa eléctrica, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no se ajusta

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