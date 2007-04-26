Industria no aprobará una norma que dé capacidad para cerrar webs a entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual
"Ni dentro del articulado de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información ni en otra independiente", afirma un portavoz del Ministerio.
FACUA.org
España-26/04/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no aprobará ninguna norma jurídica que otorgue a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual capacidad para promover el cierre de páginas web que puedan ejercer supuestas actividades ilegales, «ni dent