Industria reclama a REE y las eléctricas información sobre las subestaciones con cruzamientos de líneas aéreas
Para detectar dónde podrían darse situaciones similares a la acontecida en la Subestación de Collblanc en Barcelona u otras potencialmente peligrosas.
FACUA.org
España-01/08/2007
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Secretario General de Energía, Ignasi Nieto ha enviado una carta al gestor de la red de transporte, Red Eléctrica Española (REE) y otra a las cinco principales empresas distribuidoras agrupadas en Unes