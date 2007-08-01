Más noticias

Industria reclama a REE y las eléctricas información sobre las subestaciones con cruzamientos de líneas aéreas

Para detectar dónde podrían darse situaciones similares a la acontecida en la Subestación de Collblanc en Barcelona u otras potencialmente peligrosas.

FACUA.org
España-01/08/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Secretario General de Energía, Ignasi Nieto ha enviado una carta al gestor de la red de transporte, Red Eléctrica Española (REE) y otra a las cinco principales empresas distribuidoras agrupadas en Unes

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos