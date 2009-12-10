Inmovilizados 30.000 pares de zapato de fabricación china por posible contaminación con dimetilfumarato
La mercancía ha sido precintada por la guardia Civil en Elda y El Campello por orden judicial.
FACUA.org
España-10/12/2009
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Cerca de 30.000 pares de zapatos de fabricación china han sido inmovilizados de forma cautelar por un Juzgado de Alicante por posible contaminación con dimetilfumarato, según informa el diario Información.
La mercancía ha sido precintada por la Gu