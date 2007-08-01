Investigan a Mutua Universal por un presunto delito de malversación de fondos de la Seguridad Social
La Fiscalía sospecha que la cúpula directiva de la mutua creó una contabilidad B y habría utilizado facturas falsas para justificar ante la Seguridad Social unos servicios que nunca se llevaron a cabo.
FACUA.org
España-01/08/2007
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han iniciado esta mañana el registro de la sede central de Mutua Universal en Barcelona por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, delito societario y administración desleal. Se trata de la tercera mut