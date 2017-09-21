Investigan a siete personas por la intoxicación con histamina en el atún de la empresa Garciden
La Guardia Civil les imputa un delito contra la salud pública con productos alimenticios, otro de falsedad documental y un delito relativo a los consumidores.
FACUA.org / Agencias
España-21/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: flickr.com/photos/luisirisarri (CC BY-ND 2.0).
La Guardia Civil ha investigado a siete personas como presuntos responsables de la intoxicación alimentaria de 105 personas por histamina en distintas regiones del país tras consumir atún procedente de la empresa almeriense Garciden,