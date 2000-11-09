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Isla Mágica se compromete a solventar deficiencias detectadas por FACUA

La ausencia de información sobre cómo tramitar una reclamación y el estado de deterioro de El Balcón de Andalucía, entre los principales aspectos negativos.

FACUA.org
Sevilla-09/11/2000
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La ausencia de información a los usuarios sobre los procedimientos para interponer una reclamación y el estado de deterioro de la maqueta El Balcón de Andalucía, un importante legado cultural de la Expo’92, son dos de los principales aspectos negativos detectados en la

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