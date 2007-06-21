Italia se suma a Gran Bretaña y Reino Unido al prohibir la venta del videojuego 'Manhunt 2'
El ministro de Telecomunicaciones define el juego como "cruel y sádico" y denuncia su "insistente incitación a la violencia y al homicidio".
FACUA.org
Europa-21/06/2007
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El Ministerio de Telecomunicaciones italiano ha prohibido la venta del videojuego Manhunt 2 debido a su contenido violento y a su «incitación al homicidio». La decisión se suma a las adoptadas en Gran Bretaña e Irlanda, donde también se ha probibido el ju