Julia Otero entrevista a Rubén Sánchez sobre el chantaje del Gobierno a FACUA
La directora de 'Julia en la onda' es una de los más de sesenta periodistas y artistas que promueven el manifiesto 'Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión'.
FACUA.org
España-07/09/2012
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Julia Otero ha entrevistado este jueves al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, sobre el chantaje del Gobierno a FACUA, que amenaza con ilegalizarla por criticar la subida del IVA y los recortes en la educación y la