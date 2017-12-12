Juzgado de Sevilla condena a Caixabank a devolver 27.700 euros a una socia de FACUA por cláusulas suelo
Se trata de la reclamación de mayor cuantía que ha resuelto la asociación por el macrofraude hipotecario. Al dinero recuperado se suma una importante reducción del capital pendiente: 37.442 euros en total.
FACUA.org
España-12/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que un juzgado de Sevilla condene a Caixabank a devolver 27.703 euros cobrados ilícitamente a su socia María Jesús C.G. por la aplicación de cláusulas suelo hipotecarias. Además, la entidad h