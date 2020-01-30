Más noticias

La Aemps avisa del peligro de inyectarse productos cosméticos en viales o ampollas

Aclara que estos productos están destinados a ser utilizados en las partes superficiales del cuerpo humano y nunca para ser inyectados, ya que no son un medicamento.

Europa Press
España-30/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha avisado de que inyectarse productos cosméticos, que se presentan en viales y ampollas, puede suponer un grave riesgo para la salud.

En los últimos años

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos