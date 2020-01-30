La Aemps avisa del peligro de inyectarse productos cosméticos en viales o ampollas
Aclara que estos productos están destinados a ser utilizados en las partes superficiales del cuerpo humano y nunca para ser inyectados, ya que no son un medicamento.
Europa Press
España-30/01/2020
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha avisado de que inyectarse productos cosméticos, que se presentan en viales y ampollas, puede suponer un grave riesgo para la salud.
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