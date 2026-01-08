La AEPD multa a PTV Telecom con 180.000 euros por una filtración de datos de sus clientes denunciada por FACUA
La brecha de seguridad tuvo lugar en 2023 y afectó a unos 200.000 usuarios que vieron expuestos en una página web sus nombres, dni e información bancaria, entre otros.
FACUA.org
España-08/01/2026
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a la empresa de telecomunicaciones Procono, propietaria de la marca PTV Telecom, con 180.000 euros por una filtración de datos de sus clientes ocurrida en 2023 y que fue denunciada por FACUA-Consumidores en Acción.
La asociac