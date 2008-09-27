Más noticias

La AEPD sanciona a Editorial Planeta por publicar un libro con datos de menores sin el consentimiento de sus padres

También ha declarado la comisión de una infracción muy grave por parte de un colegio de la provincia de Ciudad Real.

FACUA.org
España-27/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha dictado dos resoluciones en las que ha sancionado con 30.000 euros a Editorial Planeta y ha declarado una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) por parte del colegio público Carme

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos