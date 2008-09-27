La AEPD sanciona a Editorial Planeta por publicar un libro con datos de menores sin el consentimiento de sus padres
También ha declarado la comisión de una infracción muy grave por parte de un colegio de la provincia de Ciudad Real.
FACUA.org
España-27/09/2008
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha dictado dos resoluciones en las que ha sancionado con 30.000 euros a Editorial Planeta y ha declarado una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) por parte del colegio público Carme