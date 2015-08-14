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La agencia de viajes tu-tiempolibre.es deja tirados a 200 consumidores que tenían sus vacaciones pagadas

Un grupo de afectados presentarán una acción judicial colectiva al considerar que podría tratarse de una estafa.

FACUA.org
España-14/08/2015
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La agencia de viajes online, www.tu-tiempolibre.es (DreamWings Tours  SLU) ha cerrado sus puertas dejando sin vacaciones a más de doscientas personas a las que no les ha devuelto nada de los más de 150.000 euros que habían abonado.

Un grupo de afectados ha anuncia

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