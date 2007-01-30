La Agencia Tributaria advierte de un intento de 'phishing'
A través de un correo-e con el logotipo de la AEAT que comunica una devolución tributaria pendiente y redirecciona a una web que imita a la de la Agencia.
FACUA.org
España-30/01/2007
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La Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) advierte de que se ha producido un intento de phishing suplantando a la AEAT con el fin de pedir los datos de las tarjetas de crédito de algunos contribuyentes.
El sistema consiste en que envían un