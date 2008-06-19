La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios denuncia cobros excesivos en universidades nacionales
Un duplicado de un diploma cuesta hasta 671 euros (3.000 soles) en la más cara, 200 veces más que en la más barata.
FACUA.org
América-19/06/2008
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Muchos estudiantes han hecho llegar sus quejas ante La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) por los excesivos costos de algunas universidades en Perú por el otorgamiento de un duplicado de su diploma de Bachiller, que utilizan para diversos trámites como estu