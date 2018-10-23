La Audiencia concluye que FACUA debió comunicar a casi 4 millones de clientes que demandaría a Telefónica
Los costes representarían unos 150 millones. El tribunal madrileño imposibilita una demanda colectiva como la emprendida para que todos los usuarios recuperasen el dinero de las subidas de Movistar Fusión.
FACUA.org
España-23/10/2018
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Malas noticias para los usuarios. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado carpetazo a la demanda de FACUA-Consumidores en Acción contra Telefónica por las subidas de tarifas de Movistar Fusión al haber lanzado el producto al mercado con la promesa de que mantendría l