La Audiencia de León declara nulas las comisiones por descubiertos en las cuentas bancarias
La sentencia obliga al banco a devolver a la usuaria los más de 5.000 euros cobrados indebidamente por este concepto desde 2004 por considerar estas cláusulas abusivas.
FACUA.org
Castilla y León-22/01/2018
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ha declarado la nulidad de las cláusulas de comisión por descubierto, así como de gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras en el contrato de una u