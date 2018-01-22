Más noticias

La Audiencia de León declara nulas las comisiones por descubiertos en las cuentas bancarias

La sentencia obliga al banco a devolver a la usuaria los más de 5.000 euros cobrados indebidamente por este concepto desde 2004 por considerar estas cláusulas abusivas.

FACUA.org
Castilla y León-22/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ha declarado la nulidad de las cláusulas de comisión por descubierto, así como de gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras en el contrato de una u

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos