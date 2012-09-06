Nuestras accionesNueva sentencia sobre el derecho al honor y la libertad de expresión e información

La Audiencia de Madrid resuelve que OCU no puede impedir que FACUA informe de sus intentos de aprovecharse de su imagen

"Lo que hace FACUA es comunicar públicamente lo que considera que, en su opinión, constituyen conductas que infringen la legislación". "La finalidad no es atentar contra el honor" de OCU, señala la sentencia de primera instancia ahora ratificada por la Audiencia.

FACUA.org
España-06/09/2012
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En una nueva sentencia sobre el derecho al honor y la libertad de expresión e información, la Audiencia de Madrid ha resuelto que la Organización

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