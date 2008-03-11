La Audiencia de Valencia considera legales los 'chips' para desproteger videoconsolas
Por no estar destinados "en exclusiva" a que puedan usarse juegos no originales, sino también juegos originales de otros países y a convertir la consola en un ordenador personal.
FACUA.org
España-11/03/2008
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La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia considera legales los chips que se instalan o se pueden instalar en las videoconsolas por no estar destinados «en exclusiva» a desprotegerlas para utilizar juegos no originales, sino también para permitir la ejec