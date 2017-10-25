Nuestras accionesFACUA ejerce la acusación particular

La Audiencia Nacional cita a declarar a un representante de Iberdrola en la causa contra la eléctrica

FACUA y la Fiscalía acusan a Iberdrola Generación de un presunto delito contra los consumidores, al paralizar artificialmente el funcionamiento de varias centrales para alterar los precios a finales de 2013.

FACUA.org
España-25/10/2017
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La Audiencia Nacional ha llamado a declarar a un representante de Iberdrola, en la causa que se sigue contra la eléctrica por un presunto delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando paralizó el funcionamiento de varias centrales hidráulicas para inflar el prec

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