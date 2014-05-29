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La Audiencia Nacional confirma dos años de cárcel para Díaz Ferrán por fraude fiscal al comprar Aerolíneas

Los jueces confirman un delito contra la Hacienda Pública cometido por el expresidente de la CEOE junto al exdelegado de Air Comet, Antonio Mata.

FACUA.org
España-29/05/2014
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La Audiencia Nacional ha confirmado la pena de dos años y dos meses de cárcel impuesta al expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán por un delito contra la Hacienda Pública cometido al comprar Aerolíneas Argentinas a la SEPI a trav&

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