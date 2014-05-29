La Audiencia Nacional confirma dos años de cárcel para Díaz Ferrán por fraude fiscal al comprar Aerolíneas
Los jueces confirman un delito contra la Hacienda Pública cometido por el expresidente de la CEOE junto al exdelegado de Air Comet, Antonio Mata.
FACUA.org
España-29/05/2014
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