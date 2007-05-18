La Audiencia Nacional investigará los pagos de Afinsa y Fórum a Ausbanc tras apartarla de las causas como acusación popular
El auto del juez Pedraz determina que la conducta desarrollada por Ausbanc "entraña claramente" un fraude procesal y considera que los pagos que Afinsa haya podido efectuar a Ausbanc podrían implicar un "grado de compromiso" entre ambos.
FACUA.org
España-18/05/2007
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La Audiencia Nacional investigará los pagos realizados por Fórum Filatélico y Afinsa a la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc) abonados a través de la patronal de coleccionistas Aseci, que ascienden a un total de 1,2 millones de euros, tras