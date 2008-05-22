La Audiencia Nacional permite el acceso de las comercializadoras a datos de las distribuidoras eléctricas
La cuestión había generado controversia entre la patronal eléctrica y FACUA.
FACUA.org
España-22/05/2008
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La Audiencia Nacional ha levantado las medidas cautelares que impedían a las comercializadoras de electricidad acceder a datos de las distribuidoras, anunció hoy el Ministerio de Industria en un comunicado.
En concreto, el tribunal ha retirado sus reticencias en torno a una