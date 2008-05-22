Más noticias

La Audiencia Nacional permite el acceso de las comercializadoras a datos de las distribuidoras eléctricas

La cuestión había generado controversia entre la patronal eléctrica y FACUA.

FACUA.org
España-22/05/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Audiencia Nacional ha levantado las medidas cautelares que impedían a las comercializadoras de electricidad acceder a datos de las distribuidoras, anunció hoy el Ministerio de Industria en un comunicado.

En concreto, el tribunal ha retirado sus reticencias en torno a una

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos