La Audiencia Provincial de Valencia condena a Fiat Chrysler a indemnizar por el cártel de camiones
Se trata de la primera sentencia en Europa por estas prácticas contrarias a la libre competencia.
FACUA.org / Europa Press
Comunitat Valenciana-26/12/2019
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La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a la compañía automovilística Fiat Chrysler a indemnizar con el 5% del valor del camión vendido más los intereses legales desde el momento de la compra a un cliente debido al cártel de camiones.
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