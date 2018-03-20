La bombona de butano baja por primera vez en 20 meses y se sitúa un 3,3% más cara que hace un año
Con la revisión bimestral, pasa a costar 13,96 euros. En marzo de 2017 su precio era de 13,52 euros.
FACUA.org
España-20/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el butano baja por primera vez en 20 meses. Comprar una bombona de 12,5 kg, desde este martes 20 de marzo, tiene un coste máximo de 13,96 euros (incluidos los 0,015 euros del impuesto de hidrocarburos y el 21% del IVA). Es un 5% má