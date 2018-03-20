La bombona de butano baja por primera vez en 20 meses y se sitúa un 3,3% más cara que hace un año

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el butano baja por primera vez en 20 meses. Comprar una bombona de 12,5 kg, desde este martes 20 de marzo, tiene un coste máximo de 13,96 euros (incluidos los 0,015 euros del impuesto de hidrocarburos y el 21% del IVA). Es un 5% má