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La bombona de butano sube un 4,6% en enero y alcanza los 13,37 euros

Es la segunda subida consecutiva del formato estándar de 12,5 kg, que cuesta 62 céntimos más que en la última revisión de tarifa en el pasado mes de noviembre.

FACUA.org
España-21/01/2020
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que la bombona de butano costará a partir de este martes 13,37 euros, un 4,6% más que en la última revisión de la tarifa en el pasado mes de noviembre, cuando costaba 12,75 euros. Es la segunda subida consecutiva que sufre

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