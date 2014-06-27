La campaña #liberamimóvil hace que Vodafone se sume a Movistar y Orange para comenzar a cumplir la ley
La venta de terminales bloqueados es un fraude sobre el que FACUA lleva desde 2012 potenciado que los usuarios presenten denuncias de forma masiva y exigiendo multas a las administraciones.
FACUA.org
España-27/06/2014
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Vodafone se ha sumado a Movistar y Orange y ha anunciado que en julio comenzará a liberar los teléfonos de sus clientes. Las operadoras están llevando a cabo estas medidas como consecuencia de la campaña #liberamimóvil, iniciada por FACUA-Consumidores