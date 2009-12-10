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La CNC dice que el decreto del carbón podría provocar un sobrecoste total y afectar al usuario final

Concluye que provoca un "daño desproporcionado" a "la eficiencia de los mercados y sobre el consumidor", y que incluye medidas "injustificadas y extraordinariamente lesivas del bienestar general".

FACUA.org
España-10/12/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considera que el real decreto que prepara el Gobierno para incentivar la quema de carbón nacional en centrales térmicas podría provocar un sobrecoste total en caso de que se genere el máximo de energía previsto

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