La CNE pide a Industria medidas para hacer más 'transparentes' las subastas eléctricas
Solicita que se introduzcan los cambios regulatorios propuestos por el propio regulador desde hace tres años.
FACUA.org
España-22/12/2010
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha pedido al Ministerio de Industria que introduzca los cambios regulatorios propuestos por el propio regulador desde hace tres años para que las subastas de electricidad entre comercializadoras d